Le ministre de la Défense nationale, M. Hanena Ould Sidi, a participé, mercredi, par visioconférence, aux travaux de la treizième réunion de l’Initiative de défense 5+5.

L’Initiative de défense 5 + 5 regroupe la Mauritanie, la Tunisie, l’Algérie, la Libye, le Maroc, la France, l’Italie, Malte, le Portugal et l’Espagne.

Cette rencontre entre les ministres de la Défense des États membres a pour objectif de discuter et d’adopter le plan d’action conjoint 2021 que la Mauritanie, qui assurera la présidence tournante de l’Initiative l’année prochaine, aura à mettre en œuvre.

Lors de la présente session, le bilan des activités conjointes de l’année écoulée seront évalués, avant l’approbation et la lecture de la déclaration finale de la session par les ministres de la Défense

Le ministre de la Défense nationale, après avoir remercié la présidence maltaise pour la réunion virtuelle (pandémie Covid-19, oblige) et pour les activités du plan d’action 2020, malgré les contingences multiples en rapport avec la crise sanitaire, a précisé que les vagues successives de la pandémie ont fortement impacté tous les secteurs vitaux de nos pays.

C’est pourquoi a-t-il-dit, ‘’sa portée planétaire exige de nous une coopération et une coordination accrues pour garantir l’efficacité de nos politiques de santé publique’’. ‘’À ce titre, a-t-il poursuivi, je me réjouis de constater que le plan d’action 2021 prévoit une activité des directeurs de la santé militaire des pays membres de l’Initiative, qui constitue un cadre d’échanges et de réflexion en vue d’enrichir nos stratégies de ripostes spécifiques’’.

Il a ajouté que ‘’les rencontres de ce niveau démontrent l’importance que nous accordons à notre forum, et que met en relief le volume et la qualité des activités du plan d’action 2021 dans ses quatre grands piliers : la surveillance maritime ; la sécurité aérienne, la contribution des forces armées à la gestion civile des crises et les formations et travaux de recherche’’.

Le ministre, qui mesure les défis à affronter, au moment où la Mauritanie s’apprête à assurer la Présidence de l’Initiative 5 +5 Défense, a déclaré qu’il fera preuve d’innovation pour inscrire son action dans la continuité du projet commun de coopération, de sécurité et de stabilité collectives. Il a, enfin, précisé qu’il comptait sur l’engagement de tous pour faire face aux enjeux majeurs de l’Espace 5 + 5n à savoir : l’immigration clandestine ; le terrorisme ; le trafic humain et les crimes transfrontaliers, sans compter la pandémie actuelle.

Dans leur déclaration conjointe, les ministres de la Défense d’Algérie, de France, d’Italie, de Malte, de la Mauritanie, du Maroc, du Portugal, d’Espagne et de Tunisie reconnaissent l’importance stratégique du forum comme espace privilégié d’échange d’idées, de connaissances, d’expériences, visant à développer et à mettre en œuvre des projets en vue de renforcer la coopération entre les pays membres.

Ils réaffirment l’importance stratégique de leur coopération en matière de sécurité dans le cadre de l’initiative « 5+5 Défense », et soulignent leur engagement commun fondé sur la confiance, le dialogue et la compréhension mutuelle.

Les ministres se félicitent du progrès continu dans les domaines de la surveillance maritime, de la sureté aérienne, de la contribution des forces à la gestion des catastrophes majeures ainsi que de la formation et de la recherche académique.

Ils réaffirment le rôle important des femmes au sein des forces armées des pays de l’Initiative dans la prévention, la résolution des conflits et la consolidation de la paix.

Les ministres affirment dans cette déclaration qu’ils ont accueilli avec satisfaction la mise en œuvre du plan d’action 2020, et qu’ils approuvent celui de 2021.

Les ministres suivent avec intérêt le rétablissement de la sécurité et de la stabilité en Lybie. Ils expriment enfin leur forte solidarité en vue d’un résultat politique positif sous l’égide de l’ONU, conclut la déclaration.