Le ministre de la Santé reçoit l’ambassadeur de France

Le ministre de la Santé, M. Sidi Ould Zahaf, a reçu, hier, lundi dans son bureau à Nouakchott, l’ambassadeur de France accrédité en Mauritanie, SEM. Robert Moulié. L’entretien a porté sur les relations de coopération existant entre notre pays et la République française et sur les moyens de les promouvoir et de les développer.

Au cours de l’entretien, l’ambassadeur de France a exprimé son souhait de voir les français résidant en Mauritanie bénéficier de la vaccination contre le coronavirus.

Le ministre a exprimé la volonté du gouvernement mauritanien, sur la base des instructions du Comité ministériel, de fournir le vaccin aux citoyens et aux résidents, conformément au plan national de vaccination.

La réunion s’est déroulée en présence du directeur général de la santé par intérim.