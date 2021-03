Le ministre de la Santé reçoit le représentant résident de l’Unicef

Le ministre de la Santé, M. Mohamed Nedhirou Ould Hamed, a présidé lundi, dans les locaux du ministère à Nouakchott, une réunion élargie avec le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en Mauritanie, SE M. Marc Marc Lucet, pour discuter de projets communs et des moyens d’accélérer leur mise en œuvre.

M. Mohamed Nedhirou Ould Hamed, ministre de la Santé, a présidé lundi, dans les locaux du ministère à Nouakchott, une réunion élargie avec le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en Mauritanie, SE M. Marc Marc Lucet, pour discuter de projets communs et des moyens d’accélérer leur mise en œuvre.

La réunion s’est déroulée en présence de la secrétaire générale du ministère de la Santé, Mme Halima Yaya Ba, du chargé de mission au cabinet du ministre, et des représentants des départements et services concernés, en plus des assistants du représentant résident de l’Unicef en Mauritanie.