Le ministre de la Santé salue les aides médicales algériennes

NOUAKCHOTT – Le ministre de la Santé, Nedhirou Ould Hamed, a salué les aides médicales envoyées, lundi, par l’Algérie, à Nouakchott, exprimant sa gratitude aux dirigeants et au peuple algériens.

Le ministre, en recevant à l’aéroport international de Nouakchott de la part de son homologue algérien, le Pr. Abderrahmane Benbouzid, des aides médicales algériennes, a insisté sur « la solidité et la diversité des relations entre les deux pays, notamment dans le domaine de la santé, en particulier en cette période marquée par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus ».

Dans une déclaration à la presse, M. Ould Hamed a salué les efforts de l’Algérie dans la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus.

Il a appelé au renforcement de la coopération bilatérale pour faire face « ensemble » à la pandémie, à travers l’intensification des rencontres entre les deux parties et l’échange des vues et des expériences.

Notons que le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid, effectue une visite de travail d’une journée à la tête d’une mission médicale de solidarité.

La mission est composée de membres du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du nouveau Coronavirus, en sus de spécialistes et de techniciens, et munie d’aides médicales.

Pr. Abderrahmane Benbouzid avait affirmé, dans une déclaration lors de son départ d’Algérie, que « l’Etat a consacré deux avions à cette opération de solidarité avec le peuple mauritanien frère, le premier pour transporter la délégation ministérielle et le staff médical, et le second, chargé d’aides consistant en des fournitures médicales destinées à la prévention contre la covid-19 ».

Il a rappelé dans ce sens que cette visite qui intervient en concrétisation de la décision du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’inscrivait dans le cadre « des démarches des deux pays visant la consolidation des relations bilatérales dans divers domaines, en tête desquels le secteur de la santé notamment en cette conjoncture difficile que vit le monde en raison de la propagation du nouveau coronavirus ».

Avec APS