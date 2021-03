Le Ministre de l’éducation nationale reçoit le chef de la mission de l’UE

Le ministre de l’Education nationale, de la Formation technique et de la Réforme M. Mohamed Melainine OULD EYIH, a reçu, ce jeudi à Nouakchott, l’ambassadeur Chef de mission de l’Union Européenne, accrédité en Mauritanie, SEM Giacomo Durazzo.

M. Mohamed Melainine OULD EYIH, ministre de l’Education nationale, de la Formation technique et de la Réforme a reçu, ce jeudi à Nouakchott, l’ambassadeur Chef de mission de l’Union Européenne, accrédité en Mauritanie, SEM Giacomo Durazzo.

Les entretiens ont porté sur les relations entre la Mauritanie et l’Union Européenne et sur les voies et moyens des les renforcer davantage.

L’audience s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l’Education nationale, de la Formation technique et de la Réforme.