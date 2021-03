Le ministre de l’Éducation s’entretient avec l’ambassadeur de France

Le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation technique et de la Réforme, M. Mohamed Malaïnine, s’est réuni, lundi à Nouakchott, avec l’ambassadeur de France en Mauritanie, SEM. Robert Moulié.

Les entretiens ont porté sur les liens de coopération existant entre la Mauritanie et la France et les voies et moyens de les développer davantage, surtout dans les domaines de l’éducation, de la Formation technique et de la réforme.

