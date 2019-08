Le Ministre de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Taleb Ould Sid ‘Ahmed, a visité, lundi 19 août 2019 à Nouakchott, certaines structures relevant de son département pour s’informer sur place de la nature du fonctionnement et de la qualité des services au profit des citoyens et surtout des jeunes.

La Première étape était la Maison des Jeunes de Tarhil qui se trouve dans une grande agglomération où les jeunes sont nombreux à fréquenter la structure. Après avoir suivi des explications présentées par les responsables, il a fait une visite guidée pour voir l’état des lieux qui comportent un amphithéâtre, une salle internet, une salle de projection et des terrains annexes pour le sport et disposent d’un matériel de sonorisation performant.

Par la suite, le Ministre a rencontré les jeunes utilisateurs, qui ont exposé leurs problèmes tout en souhaitant l’amélioration des conditions, afin de leur permettre de s’approprier encore plus du lieu. Le Ministre a donné les instructions nécessaires aux responsables pour répondre rapidement aux doléances des jeunes.

Aprés, le Ministre a visité le pole de l’Agence Nationale pour l’Emploi des Jeunes (ANAPEJ) se trouvant à Dar Naim et qui constitue une étape importante pour le financement des projets jeunes. Sur place, il a écouté les explications présentées par le Directeur Général de l’ANAPEJ et discuté avec quelques bénéficiaires avant de donner de demander aux responsables de se rapprocher encore plus des jeunes et de les aider à trouver des débouchées.

Le Pole d’insertion de l’ANAPEJ, situé au Ksar, a constitué la troisième étape de la visite. Sur place, le Ministre s’est entretenu avec les diplômes chômeurs. Dans un échange interactif, il a expliqué les priorités du gouvernement en matière d’emploi des jeunes tout en instruisant les responsables de l’ANAPEJ d’être encore plus accessible pour réponde aux besoins des jeunes.

Au cours de l’étape de la Direction Générale de l’ANAPEJ, le ministre a présidé une réunion regroupant les employés de l’ANAPEJ et les principaux responsables du Ministère au cours de laquelle il a donné les grandes orientations.

Dans son intervention, le Ministre a signalé l’importance qu’accorde le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani aux secteurs de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Il a affirmé dans ce cadre, la nécessité de se mettre au service du citoyen. La Ministre a insisté sur la nécessité du comportement exemplaire du personnel vis-à-vis des usagers qui doivent se sentir chez eux.

Il a demandé à l’ensemble des cadres du département de travailler en synergie pour réussir leur mission. Enfin, il a souligné l’obligation de résultat pour l’ensemble du gouvernement qui sera évalué chaque trois mois : « Si vous échouez dans votre mission, j’échoue avec vous », a-t-il lancé avant de conclure « ma porte reste ouverte à toutes vos suggestions afin que le travail soit efficace et conforme aux promesses du Président de la République, SEM Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ».

Après cette étape, le Ministre et sa délégation se sont rendus à la Direction Générale de Jeunesse où des explications ont été apportées par le Directeur Général sur la fonctionnement de cette structure qui comporte deux directions : Direction des Loisirs et Direction de la Vie Associative.

La dernière étape était pour l’Office du Complexe Olympique qui vient d’être rénové et qui est en phase d’équipements. Après la visite guidée, le Ministre a présidé une réunion avec les responsables du secteur sport au cours de laquelle il a donné les orientations du gouvernement. Il a par la suite pris note des différentes interventions.

Le ministre était accompagné, au cours de ces visites, par le Secrétaire Général du Ministère, Monsieur Mohamed Ould Abdi et l’ensemble de son staff.

Mohamed Feily