Le ministre de l’Équipement s’informe sur les travaux en cours dans certains axes routiers

Le ministre de l’Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou M’Haimid, a visité samedi, deux axes routiers. Le premier reliant Tintane à Aioun et le second entre Aioun et la localité de Aoueïnat Z’bil, auHodh Charghi.

Ces visites s’inscrivent dans le cadre de l’exécution du plan d’action du département de l’Équipement et des Transports

visant à accélérer le rythme de réalisation des projets d’infrastructures tout en respectant les normes de qualité requise.

Le ministre a pris connaissance des méthodes suivies pour les réparations dans les deux axes, donnant pour l’occasion, des instructions pour faire un travail de qualité pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Il a aussi écouté les explications des responsables de l’exécution des travaux sur leur niveau d’avancement avant d’appeler au respect des délais fixés.

A la fin de la visite, le ministre a déclaré à l’AMI qu’il s’agit de la 4ème étape des visites qu’il effectue depuis jeudi dernier et qui s’inscrivent dans le cadre de l’exécution des orientations du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et du programme du gouvernement qui donne une importance particulière à la sécurité des citoyens et de leurs biens.

Il a ajouté que ces visites lui ont permis de s’informer sur l’avancement des travaux en cours dans le réseau urbain de Sélibaby, dont le coup d’envoi a été donné par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani en novembre dernier.

Le ministre a précisé que son département a mis en place des équipes techniques pour évaluer les dégâts intervenus au pont de Arr et sur d’autres ponts du Guidimagha,

Il a en outre affirmé qu’en Assaba, l’établissement des travaux publics et de la maintenance routière s’emploiera à renforcer et à protéger l’axe Kankossa – Kiffa.

Au niveau du Hodh Gharbi, il a indiqué que les dégâts à l’entrée nord de Tintane ont été réparés, soulignant que les équipes travaillent maintenant pour les réparations sur l’axe Timbedra – Tintane.