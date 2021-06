Le ministre de l’Habitat visite des chantiers de construction d’édifices publics

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire, M. Sid’Ahmed Ould Mohamed a visité dimanche les chantiers de construction à Nouakchott de bâtiments administratifs et le nouveau siège du parlement.

Le ministre s’est rendu successivement au chantier d’un immeuble de 9 étages sur un terrain sur lequel se trouvait l’ancienne villa de passage, puis le siège du parlement de 3 étages près de la Radio Mauritanie et enfin un immeuble près du stade du Ksar.

Sur les différents sites, le ministre a suivi les explications, dans les détails, des plans des travaux approuvés et les dates fixées pour la fin de ces travaux. Il a souligné à cet égard, la nécessité de respecter les termes du cahier des charges et les conditions précisées dans la convention en insistant sur la qualité des travaux, indiquant que la construction de ce type de bâtiments doit faire l’objet d’une attention particulière.

Le ministre a également visité le nouveau bâtiment situé à côté de la Radio nationale, qui se compose de trois étages et comprend 10 salles, 256 bureaux et quelques équipements publics, qui est en cours de construction aux frais de l’État. La visite comprenait également le bâtiment situé à proximité du stade du Ksar, qui se compose également de neuf étages et est construit comme le précédent aux frais de l’État.

Dans une déclaration à l’Agence mauritanienne d’information, le ministre a indiqué que le but de sa visite de ces édifices publics, qui constituent des projets majeurs du gouvernement, est de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux en cours en leur sein, ajoutant que l’objectif de la construction de ce type d’immeubles est de fournir des bâtiments gouvernementaux modernes à tous les services de l’État.

Il a souligné que la construction de ce type de bâtiments modernes ajoute également une image esthétique à la façade de la ville, et c’est aussi une question importante, notant l’existence d’un plan d’urbanisme ambitieux axé sur la qualité et la modernité.

Le ministre était accompagné au cours de cette visite du secrétaire général du ministère, du wali de Nouakchott-Ouest et des autorités municipales de la wilaya.