Le ministre de l’Intérieur décore des fonctionnaires de son département.

Le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Salem Ould Merzoug a décoré, lundi à Nouakchott, au nom du Président de la République, des fonctionnaires de son département et des éléments de la garde nationale, de la police, du groupement général de la sécurité routière et de la délégation de générale de la protection civile

et de la gestion des catastrophes, dans le cadre de la commémoration du 60ème anniversaire de l’indépendance nationale.

La cérémonie, qui s’est déroulée en présence de l’adjoint au chef d’état- major de la garde nationale, a été marquée par une cérémonie de levée de couleurs et la revue des détachements de la garde nationale, de la police, du groupement général de la sécurité routière et de la délégation de générale de la protection civile et de la gestion des catastrophes venus rendre les honneurs.

Le secrétaire général du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, les walis de Nouakchott- nord et de Nouakchott- ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott ont assisté à la cérémonie.