Le ministre de l’Intérieur félicite les directeurs de la protection civile

Le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, a reçu, mardi à Nouakchott, les directeurs centraux et régionaux de la Délégation générale de la protection civile et de la gestion des crises.

Au cours de cette réunion, le ministre a adressé ses félicitations aux directeurs de la protection civile à l’occasion de la commémoration, le 1er mars, de la fête internationale de la protection civile que notre pays vient de célébrer, à l’instar tous les pays de l’Organisation internationale de la protection civile (OIPC).

« Après une année difficile marquée par la pandémie de la Covid 19, nous nous réjouissons de l’approbation de la loi organisant la protection civile et la gestion des crises, ainsi que des reformes structurelles opérées au sein de cette délégation », a dit le ministre.

M. Mohamed Salem Ould Merzoug a, en outre, invité l’ensemble des directeurs centraux et régionaux de la Délégation Générale de la Protection Civile à fournir encore plus d’efforts pour continuer à « prouver et justifier le niveau de confiance accordé au secteur ».

Le ministre a annoncé que les moyens mis à la disposition de la délégation seront davantage accrus, précisant que les relations de coopération seront renforcées avec les pays amis pour favoriser le développement des moyens et des capacité des structures de la protection civile nationale.

La Réunion s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation et du Délégué à la Délégation général de la protection civile et de la gestion des crises, le Général Khattar Ould Mohamed M’Barek.