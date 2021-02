Le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, a reçu en audience, lundi à Nouakchott, SE M. Nourdine Khandoudi, ambassadeur de la République Algérienne Populaire et Démocratique en Mauritanie.

Le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, a reçu en audience, lundi à Nouakchott, SE M. Nourdine Khandoudi, ambassadeur de la République Algérienne Populaire et Démocratique en Mauritanie.

Les deux parties ont passé en revue, à cette occasion, les relations de coopération entre la Mauritanie et l’Algérie et les moyens de les renforcer et de les développer dans les domaines d’intervention du ministère.