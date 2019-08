Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Dr. Mohamed Salem Ould Merzoug a supervisé, Samedi soir dans la zone de l’ancien aéroport de Nouakchott, le lancement d’une campagne de nettoyage de toutes les moughataas de la capitale.

Le conseil régional de Nouakchott, l’Etat-major général des armées représentées par le génie militaire et l’union nationale des employeurs de Mauritanie sont désormais à pied d’œuvre pour assurer la réussite de cette campagne organisée sur instruction du Président de la République Son Excellence, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazwani.

Cette campagne s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action à l’exécution du quel s’attèle les pouvoirs publics pour dégager, dans un premier temps, les montagnes d’ordures ménagères qui occupe nombre de places publique et principaux artères au niveau des neufs Moughataas.

Elle se propose également de mettre œuvre des mécanismes appropriés pour vaincre ce phénomène afin de donner à notre capitale le visage qui lui sied en attendant la mise en place éventuelle d’une stratégie à même d’assurer la pérennité de cette action.

A cet effet, les pouvoirs publics ont mobilisé pour la première étape de cette campagne qui durera cinq jours, les moyens humains et logistiques capables d’atteindre les objectifs fixés.

La cérémonie officielle de lancement de la campagne s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l’intérieur et de la décentralisation, M.Mohamed Ould Soueidatt, du chef d’état-major général des armées, le général Mohamed Cheikh Ould Mohamed Lemine, du président de l’union nationale des employeurs de Mauritanie, M. Mohamed Zeine El Abidine Ould Cheikh Ahmed et des walis des différentes wilayas de Nouakchott, des Hakem des Moughataas, des maires des communes de la capitale et plusieurs officiers supérieurs.