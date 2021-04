Le ministre des Affaires économiques reçoit la directrice de l’AFD

M. Ousmane Mamoudou Kane, ministre des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs productifs, a reçu jeudi en audience, la directrice de l’Agence Française de Développement en Mauritanie, Mme Bénédicte Brusset.

La rencontre a porté sur les relations de coopération entre la France et la Mauritanie et sur les moyens de les renforcer et de les développer, notamment dans le domaine économique.

L’audience s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, M. Mohamed El Moustapha dit Idoumou Ould Abdi Ould Jiyid et de M. Mohamed Salem Ould Nany, directeur général des financements publics et de la coopération économique.