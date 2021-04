Le ministre des Affaires économiques reçoit l’ambassadeur de France.

M. Ousmane Mamoudou Kane, ministre des Affaires économiques et des secteurs productifs a reçu, aujourd’hui mardi SEM. Robert Moulié, ambassadeur de France en Mauritanie.

La rencontre a porté sur les relations de coopération existant entre les deux pays et sur les voies et moyens de les renforcer et développer davantage, en particulier dans les domaines d’intervention du ministère.

L’audience s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, M Mohamed El Moustapha, dit Idoumou Ould Abdy Ould jeyid et du directeur général des financements publics et de la coopération économique, M.Mohamed Salem Ould Nany.

La France entretient avec la Mauritanie des relations privilégiées.

Il existe un document cadre de partenariat qui identifie comme axes prioritaires la gouvernance, la coopération culturelle et scientifique, le développement durable et le développement humain; auxquels s’ajoute également une coopération importante dans le domaine sécuritaire.

Au plan économique,la France est l’un des principaux fournisseurs de la Mauritanie particulièrement dans le domaine alimentaire et pharmaceutique.

Les importations françaises, qui représentaient 71 millions en 2013 essentiellement en minerai de fer, ont connu ces dernières année d’importantes augmentations.

Une soixantaine d’entreprises françaises sont présentées en Mauritanie. Avec SEM. Robert Moulié, ambassadeur de France en Mauritanie, des grands contrats ont été signés et d’autres sont attendus pour renforcer le dispositif sécuritaire, lutter contre la pandémie, la santé maternelle et infantile, la justice et la mise en oeuvre des projets dans les industries extractives.

La France demeure, pour rappel, le principal détenteur d’investissements directs étrangers en Mauritanie, hors industries extractives.