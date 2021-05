Le ministre des Affaires étrangères adresse ses condoléances à son homologue jordanien

Le ministre des affaires étrangères, de la coopération et des mauritaniens de l’extérieur, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed a adressé, samedi, un message de condoléances à M. Ayman Safadi, vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et des jordaniens de l’étranger du Royaume Hachémite de Jordanie.

Voici le texte de ce message :

«Excellence,

Nous avons appris avec une profonde consternation et tristesse la nouvelle de la disparition d’un des meilleurs fils dévoués de la Jordanie, feu Son Altesse Royale l’émir Muhammad Bin Talal.

A cette douloureuse occasion, je vous présente mes sincères condoléances et, à travers vous, à Sa Majesté le Roi, au gouvernement et au peuple du Royaume Hachémite frère de Jordanie; J’y joins l’expression de ma compassion au peuple jordanien frère ainsi qu’à la famille royale, implorant Allah le Tout Puissant de couvrir le défunt de Sa Miséricorde et de l’accueillir en Son Saint Paradis.

We Inna Lillahi We Inna Ileyhi Raji-oune.

Ismaël Ould Cheikh Ahmed»