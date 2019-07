Le ministre des Affaires étrangères et de la

Coopération, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, s’est entretenu, vendredi à Nouakchott, le chargé d’affaires de l’ambassade de Chine en Mauritanie, M. Wang Jian.

La rencontre a porté sur les sujets d’intérêt commun et s’est déroulée en présence de Mme Mariem Ova, ambassadrice, directrice des affaires américaines et asiatiques au ministère des Affaires

étrangères et de la Coopération.

Notons que les deux pays qui célèbrent le 21 juillet courant leur coopération ont établi pendant 54 ans une relation très amicale et une amitié profonde.

Ils ont réalisé des progrès considérables dans les domaines politique, économique, culturel, militaire et sanitaire, etc