Le ministre des Affaires islamiques et de l’Enseignement originel, M. Dah Ould Sidi Ould Amar Taleb a visité ce

lundi les directions d’alphabétisation et de l’enseignement des adultes et la société nationale des awkaves dans la moughataa du Ksar ainsi que la direction des Mahadras dans la moughataa d’Arafat.

Les différents déplacements du ministre, qui rentrent dans le cadre des visites de prise de contact et d’information dans son département, lui ont permis de s’informer sur les différentes missions de ces directions et des problèmes et contraintes qui entravent leurs actions.

Dans une déclaration à l’AMI, à l’issue de sa visite, le ministre a indiqué que le programme du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouan accorde une grande importance aux Affaires islamiques et à l’Enseignement originel. Il ajouté que le Chef de l’Etat a donné des instructions pour qu’on leurs accorde un

intérêt particulier permettant de promouvoir l’action du département dans les brefs délais.

Le ministre a aussi loué les efforts déployés par les responsables des directions centrales visitées, qui constituent la pièce maitresse du département, avant d’exhorter leurs responsables et employés à redoubler d’efforts pour renforcer et promouvoir leurs activités.

M. Dah Ould Sidi Ould Amar Taleb a affirmé également qu’il appliquera les instructions du Président de la République avant de souligner que c’est une responsabilité immense et pour la matérialiser chacun sera mis devant ses responsabilités.

Le ministre était accompagné, au cours de cette visite, par le secrétaire général du département et des directeurs centraux du ministère.