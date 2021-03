Le ministre des pêches reçoit l’ambassadeur de la Grande Bretagne

Le ministre des Pêches et de l’Économie maritime, M. Abdel Aziz Ould Dahi, a reçu lundi à Nouakchott avec l’ambassadeur de la Gande Bretagne, SEM. Simon Boyden.

Le ministre des Pêches et de l’Économie maritime, M. Abdel Aziz Ould Dahi, a reçu lundi, lundi à Nouakchott avec l’ambassadeur de la Grande Bretagne, SEM. Simon Boyden.

Les entretiens ont porté sur les relations de coopérations unissant les deux pays et les voies et moyens de les développer davantage, notamment dans les domaines des pêches et de l’Économie maritime.

Cette rencontre s’est déroulée en présence de la secrétaire générale du ministère.