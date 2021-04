Le ministre des Pêches s’entretient avec l’ambassadeur indien

M. Abdel Aziz Ould Dahi, Ministre des Pêches et de l’Économie maritime a reçu, vendredi, à Nouakchott, SEM. Anjani Kumar, ambassadeur indien accrédité en Mauritanie.

Les entretiens ont porté sur les relations de coopération entre les deux pays et les moyens de la renforcer et de la développer dans tous les domaines, en particulier en matière de pêche et d’économie maritime.

La réunion s’est déroulée en présence de la secrétaire générale du Ministère, Mme El Alia Mint Menkous, et du directeur de la programmation et de la coopération au même département, M. Mohamed Ould Ely Ould Braham.