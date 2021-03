Le Ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie reçoit Simon Boyden

BP-Le Ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie, M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, a reçu hier vendredi à son bureau à Nouakchott, SEM. Simon Boyden, Ambassadeur de la Grande Bretagne accrédité auprès de la Mauritanie.

La rencontre a porté sur les relations de coopération existant entre les deux pays et sur les voies et moyens de les développer davantage, notamment dans les domaines du pétrole, de l’énergie et des mines.

L’entrevue rapporte Saharamedias intervient alors que des rapports évoquent la volonté de la société britannique British Petrolium (BP) de réduire le volume de ses investissements dans le champ gazier commun entre la Mauritanie et le Sénégal.

Cette volonté de la société britannique entre dans le cadre de la politique de la nouvelle direction de réduire ses charges, quand bien même rien n’a été officiellement annoncé. La société BP est le plus important investisseur britannique en Mauritanie, rapporte la même source citée.