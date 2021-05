Le parti espagnol d’extrême droite Vox réclame la fermeture totale des frontières avec le Maroc.

Maghress / Publié dans Challenge le 30 – 05 – 2021

Vox, le parti espagnol d’extrême droite a de nouveau mis la question de l’immigration sur la table pour exiger la fermeture totale des frontières avec le Maroc, l’arrêt de l’octroi de cartes de résidence et le renvoi des mineurs. Principale raison avancée : des « menaces continues sur l’intégrité territoriale ».

Le parti espagnol d’extrême droite Vox à Sebta continue d’appeler à des mesures fermes contre le Maroc. La formation politique dirigée par Santiago Abascal a présenté une proposition non de loi (PNL) pour demander au gouvernement « une fermeture totale des frontières avec le Maroc », arguant des « menaces continues sur l’intégrité territoriale », rapporte « El Faro de Ceuta ». Selon ce média, c’est le député national de Vox-Sebta qui signé cette PNL dans laquelle le gouvernement de Sanchez est tenu de déclarer « situation d’intérêt pour la sécurité nationale » l’invasion de Sebta et de dénoncer devant le reste des organisations internationales « l’agression » que l’Espagne subit de la part du Maroc. La formation appelle également au retour massif de tous les individus, « y compris les mineurs », qui « ont violé nos frontières et met en œuvre une fermeture totale » des frontières avec le Maroc.

Vox a également exigé que les permis de séjour ne soient plus accordés aux Marocains, considérant que « le Maroc a envoyé une armée de civils pour envahir Sebta et qu’il relève de la sécurité nationale de prendre de telles mesures ».

