Le PDG d’OCP Mostafa Terrab décoré des insignes d’officier de la Légion d’honneur

Publié dans TelQuel jeudi 1 avril 2021

L’ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal, a remis le 31 mars les insignes d’officier de la Légion d’honneur au PDG de l’OCP Mostafa Terrab. Cette décoration a eu lieu lors d’une cérémonie tenue à la résidence de France à Rabat.

Le PDG de l’OCP Mostafa Terrab s’est vu remettre les insignes d’officier de la Légion d’honneur lors d’une cérémonie tenue le 31 mars à Rabat. Selon l’ambassade de France, cette décoration honorifique a été remise pour « honorer l’exceptionnelle richesse du parcours de M. Terrab, qui a su rapprocher les mondes de l’industrie et de la recherche, au service du développement du royaume du Maroc » tout en récompensant sa contribution aux relations entre la France et le Maroc. Selon nos informations, cette décoration vient également récompenser l’engagement de l’OCP, et de Mostafa Terrab, dans le domaine de l’éducation et le rôle d’institutions comme l’école 1337 ou encore le Lycée d’excellence de Benguerir en tant qu’ascenseur social pour les jeunes marocains talentueux.

