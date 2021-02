Le peuple sahraoui poursuivra sa lutte jusqu’à l’indépendance/ Président de la République

Le président de la République, Brahim Ghali, a réaffirmé samedi que le peuple sahraoui poursuivra sa lutte pour imposer la justice et libérer le territoire sahraoui de l’occupation marocaine.

« Le peuple sahraoui poursuivra sa lutte pour imposer la justice et libérer le territoire sahraoui de la présence marocaine », a déclaré le président de la République dans son discours à Aousserd (camps des réfugiés sahraouis), à l’occasion de la célébration du 45e anniversaire de la proclamation de la RASD.

A cette occasion, M. Ghali, également secrétaire général du Front Polisario, a souligné que l’annonce de la proclamation de la RASD « a contrecarré les plans coloniaux et fait échouer toutes les tentatives coloniales d’éliminer l’entité sahraouie ».

Il a ajouté dans ce contexte que la proclamation de la République sahraouie le 27 février 1976 « est une source de fierté qui préserve les droits des Sahraouis et incarne leur espoir de vivre dans la dignité et en pleine souveraineté ».

M. Ghali a en outre noté que « le déclenchement de la lutte armée contre la présence coloniale espagnole au Sahara occidental était le prolongement de la résistance populaire à long terme, dont la dernière manifestation était le soulèvement de Zemla de 1970 dirigé par le regretté Mohamed Sid Brahim Bassiri ».

Il a souligné que l’événement « est aussi l’occasion de faire une pause et de rendre un hommage bien mérité aux martyrs » de la cause sahraouie, « qui se sont sacrifiés pour le bien de cette nation ».

Dans le même contexte, le président Ghali a réaffirmé la consécration de l’unité nationale y voyant un pas important pour « contrecarrer les plans visant à détruire le projet national sahraoui ».

Le président de la République a également déclaré lors de son discours que la République sahraouie, « créée dans un climat d’agitation coloniale vindicative », « continue de se renforcer au milieu de la guerre de libération (1975-1991), gagnant sa position régionale, continentale et internationale et consacrant avec persistance ses institutions, organes et pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, en référence à l’expérience unique et distinguée que le peuple sahraoui a menée dans les limites de son jeune Etat ».

Le 27 février est le jour de la proclamation de la RASD. Les festivités de célébrations du 45e anniversaire de la proclamation de la République sahraouie ont débuté samedi matin à Aousserd (camps des réfugiés sahraouis), en présence du président de la République. De nombreux représentants de partis politiques, de la société civile et des délégations de plusieurs pays, y participent également. (SPS)