Le PM supervise le forum de dynamisation de l’administration

Le PM, Mohamed Bilal Messoud a souligné que les forums de dynamisation de l’appareil administratif s’inscrivent dans le cadre de la concrétisation des engagements de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani au peuple mauritanien dans son projet d’avenir pour la Mauritanie.

La consolidation des bases d’un Etat moderne, occupant pleinement sa place dans le concert des nations, poursuit-il, est un objectif fondamental que nous nous sommes fixé pour concrétiser les engagements du Président de la République au peuple mauritanien, et son Projet pour une Mauritanie qui accorde à chacun de ses citoyen ses droits avec équité, lui offre l’opportunité d’évoluer avec justice, et lui donne la possibilité de vivre dignement et d’être fier de son appartenance.

Voici le texte intégral du discours:

« Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres;

Messieurs les Walis;

Mesdames et Messieurs les élus;

Honorables auditoire

Le lancement des séminaires de redynamisation de l’appareil administratif de notre Etat, au nom du Président de la République Son Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH ELGHAZOUANI, m’offre l’agréable occasion de vous souhaiter chaleureusement la bienvenue, et le plein succès à vos travaux

C’est ce projet que nous nous sommes engagés, devant la représentation nationale, à mettre en œuvre en déclarant que dans le domaine de la gouvernance administrative, notre action portera sur la redynamisation de l’appareil de l’Etat par la réhabilitation des valeurs du travail, la reconnaissance du mérite et la diffusion de bonnes pratiques en matière de gestion publique. Ces valeurs sont, comme vous le savez, cardinales pour toute politique de développement.

Mesdames et Messieurs;

La Covid-19 a bouleversé les donnes au niveau de la gouvernance mondiale, et a réintroduit de nouveaux modes de gestion voire même de pensée : l’Etat est désormais, pour le moment et un peu partout, le seul acteur sur la scène ; et il assume ses responsabilités à tous les niveaux. Au cours de cette pandémie encore en cours un peu partout, le service public, avec ses différentes facettes, a été à l’œuvre et sans aucune rivalité pour faire face au pire.

Cette circonstance particulière a renforcé notre ferme conviction de la nécessité de revoir nos comportements et de réorganiser nos priorités, notamment en matière d’organisation et de modernisation de nos administrations et de nos services publics, et de leur proximité avec les citoyens.

C’est dans ce contexte que notre rencontre aujourd’hui, vient lancer un programme ambitieux de redynamisation des structures administratives de l’Etat et du Service public.

Dans ce cadre, des séminaires gouvernementaux répondant aux besoins spécifiques des différents niveaux hiérarchiques de l’Administration et de la prise de décision seront organisés, au profit des membres du gouvernement, dans un premier temps, puis des secrétaires généraux des ministères, les conseillers juridiques, les directeurs des études, de la planification et des statistiques et les directeurs des Affaires Administratives et Financières dans les ministères. Ces séminaires seront élargis ultérieurement aux autorités administratives territoriales et locales.

Ces rencontres porteront sur les thématiques concernant les principales fonctions de l’Administration centrale civile, notamment la coordination du travail gouvernemental et son suivi, les finances publiques, la fonction publique et la gestion des ressources humaines, le système d’informations, la documentation et les archives, les marchés publics, le contrôle et l’inspection, le protocole et la communication.

Mesdames et Messieurs;

Vous n’êtes pas sans savoir que l’existence d’une administration publique efficace qui respecte les textes qui l’organisent, et qui impose à tous le respect de ces normes, constitue la pierre angulaire de l’Etat de droit et le garant de la citoyenneté.

C’est de là qu’apparait l’importance de ces rencontres qui, nous le souhaitons, vous permettront de mieux vous familiariser avec les principaux textes et règles régissant l’action gouvernementale dans ses différentes étapes et formes, et que vous devriez désormais mettre en œuvre au quotidien.

Sur ce, je déclare ouverts les séminaires de redynamisation de l’appareil administratif en souhaitant pleins succès à ces travaux ».