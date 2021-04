Le PRCM organise une réunion virtuelle consacrée au lancement de la phase II du projet COBIA

Par Moctar FICOU -14 avril 20210

Le Partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l’Ouest (PRCM) va organiser, le jeudi 15 avril 2021 de 10 h 30 à 13 h 00, une réunion virtuelle de lancement de la phase II du projet « Gérer durablement les activités pétrolières et gazières en Afrique de l’Ouest – initiative COBIA ».

Ce plan d’action financé par la Fondation MAVA et qui couvre quatre pays (la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Sénégal, et la Sierra-Léone) a pour mission de « contribuer à l’amélioration de la gestion des risques environnementaux liés à l’industrie pétrolière et gazière offshore en Afrique de l’Ouest dont les défis pour ces pays s’avèrent cruciaux », lit-on dans un communiqué transmis à la presse. Cette initiative COBIA traite notamment des enjeux environnementaux, sociaux et économiques en lien avec l’industrie extractive offshore et contribue à créer une communauté offshore au sein de la région.

Rappelons que les activités d’exploration et d’exploitation gazières et pétrolières ne sont qu’à leur début dans la sous-région ouest africaine, au regard du nombre important de blocs en cours de prospection. Les défis vont aller en grandissant lorsque les pays entreront pleinement dans la phase de production et de transport. Il conviendra d’appuyer les acteurs à se préparer dans les pays concernés à ces nouveaux défis et renforcer leurs capacités dans les domaines qui leur sont associés.

« A la faveur de l’évaluation à mi-parcours de la phase 1 de ce plan d’action (2018-2020), réalisée en 2020, et des décisions du comité d’allocation de la fondation MAVA, la phase 2 du plan d’action (2020-2022) a été structurée autour d’un seul projet qui intègre essentiellement les priorités des pays tout en gardant un minimum d’actions régionales pertinentes de plaidoyer et de sensibilisation. Le PRCM a été ainsi identifié comme partenaire en charge de la coordination de ce projet, de son animation et de la mise en œuvre des actions régionales », indique le document officiel.

Qui précise que ce projet est articulé autour de cinq stratégies :

Renforcement du Partenariat ;

Amélioration des connaissances et des capacités pour une mobilisation citoyenne ;

Système d’informations et suivi des pollutions ;

Préparation et mise à jour des plans d’intervention d’urgence nationaux ;

Renforcement et mise en œuvre de la règlementation.

« L’objectif général de cette réunion de lancement du Projet COBIA est de partager avec toutes les parties prenantes des informations essentielles sur le projet et les modalités de sa mise en œuvre », détaille le texte. De façon spécifique, ajoute le document, l’atelier de lancement du projet vise à :

assurer aux participants une compréhension commune des différents contours du projet qui couvre la période 2020 2022 ;

définir les responsabilités entre les parties prenantes du projet afin d’en faciliter sa bonne mise en œuvre ;

clarifier la programmation/planification des activités et les modalités de leur conduite ;

mettre en place un comité de pilotage du projet.

Les principaux résultats attendus au terme de cette réunion de lancement sont entre autres le fait que :

les parties prenantes ont une compréhension claire du plan d’action et des modalités de sa mise en œuvre ;

les axes stratégiques, les activités et le budget annuel (2021 – 2022) sont clarifiés ;

les responsabilités de chacune des parties prenantes du projet sont clairement définies ;

le comité de pilotage du projet est mis en place.

Les échanges auront lieu en présence de Charlotte Karibuhoye, Directrice de la Fondation MAVA Afrique de l’Ouest et de Ahmed Senhoury, Directeur Exécutif du PRCM.

Moctar FICOU / VivAfrik