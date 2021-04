Le Premier ministre appelle au travail d’équipe et au renforcement de …

…la confiance entre le citoyen et le service public

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, a effectué, ce jeudi, une visite d’information au ministère du Pétrole, des Mines et de l’Énergie, au cours de laquelle il a tenu une réunion avec des responsables et des cadres du ministère, dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani,

concernant l’accélération de la mise en œuvre de son programme décliné dans la déclaration de politique générale du gouvernement.



Le Premier Ministre a souligné la nécessité du respect scrupuleux des horaires officiels de travail et de rendre la présence sur les lieux de travail plus optimale pour répondre promptement aux sollicitations et requêtes des citoyens et rapprocher le service public de ses usagers, car c’est là la mission fondamentale de toute administration.



Il a appelé à travailler dans un esprit d’équipe, à renforcer la confiance entre le citoyen et le service public, à observer la discipline et au respect de la hiérarchie administrative, à agir avec responsabilité avec tout ce que cela implique en termes de conformité des décisions, du suivi de leur exécution, d’archivage des actes administratifs, ainsi que de développement des méthodes et techniques de travail par la mise à profit des technologies de l’information et de la communication et de respect des symboles d’État.



Par ailleurs, le Premier ministre a affirmé que « le programme électoral de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, repose sur une vision et des objectifs clairs et sur des plans stratégiques et pratiques pour des secteurs dont l’objet et le but sont de servir le pays et le citoyen, faisant remarquer que le véritable défi pour la mise en œuvre de cette stratégie demeure la capacité de l’administration et le facteur humain qui sont déterminants en matière de rationalité et de fonctionnalité de l’appareil administratif sur la base de la loi, d’une bonne gestion et d’une preste réactivité aux aspirations des citoyens », selon ses propres termes.



À l’issue de la réunion, le Premier ministre a appelé les participants à transmettre les instructions à leurs collaborateurs, et à être soucieux des intérêts nationaux, en particulier dans un secteur qui traite avec des entreprises internationales de grande envergure, focalisées principalement sur leurs propres intérêts et ne ménageant aucun effort pour les faire prévaloir, alors qu’il importe de préserver les intérêts des deux parties dans une option gagnant-gagnant.



La réunion s’est déroulée en présence du ministre, du secrétaire général du Gouvernement, du directeur de Cabinet du Premier ministre et de conseillers à la Primature.

