Nouakchott, 29/04/2021

Le Premier ministre Monsieur Mohamed Ould Bilal a effectué jeudi matin une visite d’information et de contact au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de la Communication et de l’Information.

L’objectif de la visite est de s’informer sur le terrain du niveau d’application des directives de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, notamment en ce qui concerne le rapprochement de l’administration du citoyen.

A son arrivée au ministère, le Premier ministre a été accueilli par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de la Communication et de l’Information, M. Sidi Ould Salem entouré des responsables du ministère, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du Conseil régional, ainsi que par le hakem de la moughataa du Ksar et le maire de sa commune.

Au cours de sa présence au ministère, le Premier ministre a tenu une réunion dans laquelle il a indiqué que de nombreuses réalisations ont été accomplies, en particulier dans le domaine social à travers l’intérêt porté aux couches vulnérables au profit desquelles des sommes considérables ont été dépensées pour alléger de leurs souffrances redonnant espoir en un moment difficile marqué par les répercussions négatives de la pandémie du Covid-19.

Il a ajouté que beaucoup reste à faire, soulignant dans ce cadre que les carences doivent être corrigées et que le rythme des réalisations doit s’accélérer en vue du respect des engagements pris par Son Excellence le Président de la République pour le peuple mauritanien, notamment en matière de vie décente, de satisfaction des besoins, de développement global et de bonne gouvernance qui constituent des objectifs essentiels du programme du Président de la République, de la déclaration de politique générale du gouvernement, des stratégies sectorielles et de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée.

Le Premier ministre a ajouté que cela ne peut être réalisé qu’en redynamisant l’administration et en faisant d’elle une administration d’objectifs, de résultats et d’innovations, respectant les principes, les lois et les procédures, faisant preuve de responsabilité et discipline et s’appuyant sur les nouvelles technologies qui offrent d’énormes potentiels dans le domaine du travail, de la coordination et de l’archivage.

Il a souligné la nécessité de respecter ce qui est contenu dans la lettre de mission du Président de la République au Premier ministre et de celles des ministres, et la nécessité de développer des plans pratiques pour mettre en œuvre tous les engagements du Président de la République, appuyés par des indicateurs et des délais qui seront la base du suivi et l’évaluation continue.

Le Premier Ministre a souligné l’importance du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, appelant à ce qu’il soit précurseur dans la réalisation des objectifs fixés et dans la modernisation du travail administratif, de la recherche scientifique et de l’innovation.

La réunion s’est déroulée en présence du ministre secrétaire général du gouvernement, de la directrice de cabinet du premier ministre, d’un chargé de mission à la présidence de la République et de deux conseillers à la primature.