Le Premier ministre a déclaré que la Mauritanie est un pays minier par excellence et dispose de plus de mille indices miniers.

M. Mohamed Ould Bilal , Premier ministre a souligné que les industries extractives étaient et demeurent un fort levier de la croissance économique dans notre pays et peuvent contribuer pleinement à réaliser les objectifs du développement durable.

Il a rappelé dans une allocution pour la circonstance, lors de la cinquième table ronde des Nations Unies sur les industries extractives en tant que moteur du développement durable dans la zone arabe, organisé par visioconférence à Beyrouth, que la Mauritanie est un pays minier par excellence.

C’est ainsi qu‘elle dispose de mille indices miniers touchant divers groupes de minerais avec deux milliards de tonnes de réserves confirmées de gisement de fer et 25 millions d’onces d’or sans compter le cuivre et le phosphate et les métaux précieux de base et dispose de ressources importantes de gaz en cours de développement dans le champ ‘’Grand Tortue Ahmeyim’’ commun entre nous et le Sénégal.