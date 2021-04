Le Premier ministre préside une réunion avec un groupe d’hommes d’affaires mauritaniens

Nouakchott, 15/04/2021

Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, a présidé jeudi, une réunion avec un groupe d’hommes d’affaires mauritaniens conduit par le président de l’Union nationale du Patronat Mauritanien, M. Mohamed Zeïn El Abidine Ould Cheikh Ahmed.

La réunion a été consacrée à l’examen des moyens d’exécution des instructions du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani portant sur la nécessité de mettre en place une stratégie efficace dans le domaine de la satisfaction des besoins du pays en produits alimentaires, de manière à garantir la l’autosuffisance alimentaire et à renforcer notre souveraineté en la matière.

Au cours de la réunion, le Premier ministre a affirmé la forte détermination du gouvernement à réunir les conditions nécessaires à la réalisation de ces objectifs, surtout que la Mauritanie dispose des potentialités suffisantes en eau, terres agricoles.

Il a insisté sur le fait que l’Etat compte beaucoup sur la contribution engagée des hommes d’affaires dans cette action pour laquelle ils ont déjà manifesté leur disponibilité permanente. L’Etat a pris toutes les dispositions pour promouvoir le secteur privé, améliorer le climat des affaires, protéger les filières productives, bâtir un socle infrastructurel propice au développement des industries de transformation.

.

Il a ajouté que cette option est l’émanation de la volonté du gouvernement de défendre l’intérêt de notre peuple, notamment celui de nos hommes d’affaires et de réunir les conditions à même d’assurer une vie digne à nos populations, d’autant que nous vivons dans un contexte où chaque pays s’attèle à renforcer sa souveraineté dans le domaine alimentaire.

Les hommes d’affaires présents ont affirmé à la fin de la rencontre leur entière disposition à répondre à la volonté du Président de la République d’investir dans les produits maraichers et les différents produits alimentaires et d’assurer l’approvisionnement suffisant et régulier du marché national. Ils ont aussi exprimé leur satisfaction pour les efforts déployés par le gouvernement en vue de garantir la sécurité alimentaire du pays.

La réunion s’est déroulée en présence de la ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, du ministre du Développement rural, M. Dy Ould Zein et de la dirtectrice de Cabinet du Premier ministre, Mme Aicha Vall Vergès ainsi que du conseiller au Premier ministère, chargé de la communication, M. Hasni Lefquih.