Le Premier ministre reçoit le directeur général d’ALESCO

Le Premier ministre reçoit en audience Dr Mohamed Ould Amar, directeur général d’ALESCO.

Nouakchott, 24/05/2021

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal a reçu aujourd’hui, lundi, dans son bureau au Premier ministère à Nouakchott, le Dr Mohamed Ould Amar, directeur général de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et la science (ALESCO ), actuellement en visite en Mauritanie.

Cette entrevue a été l’occasion de passer en revue les domaines de coopération entre l’organisation et notre pays et les moyens de les développer.

L’entretien s’est déroulé en présence de M. Lemrabott Ould Bennahi, ministre de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement ; Mme Aicha Vall Mint Vergès, directrice du cabinet du Premier ministre ; MM. Hasni Ould Fkih, conseiller du Premier ministre chargé de la communication et Mohamed Ould Sidi Abdallah, secrétaire général de la Commission nationale pour l’éducation, la culture et la science.