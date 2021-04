Le Premier ministre reçoit le ministre algérien de l’Intérieur

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, a reçu aujourd’hui, jeudi, à son bureau au Premier ministère à Nouakchott, M. Kamal Beldjoud, ministre algérien de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Urbanisme, qui est actuellement en visite dans notre pays.

Les deux parties ont discuté des moyens de renforcer les relations fraternelles de coopération entre la Mauritanie et la République sœur d’Algérie.

A l’issue de l’audience, le ministre algérien a fait une déclaration à l’Agence Mauritanienne d’Information, dans laquelle il a indiqué se trouver dans son deuxième pays, la Mauritanie. «Je suis très heureux d’avoir été reçu, en compagnie du ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, par Son Excellence le Premier ministre à qui j’ai transmis le message salutations de son homologue M. Abdelaziz Jarad, le Premier ministre algérien », a dit M. Kamal Beldjoud.

Il a ajouté avoir évoqué avec le Premier ministre mauritanien les relations algéro-mauritaniennes, qui sont historiques et excellentes, précisant que sa visite en Mauritanie vise justement à les développer et à les renforcer pour les hisser aux niveaux des aspirations des peuples mauritanien et algérien.

L’audience s’est déroulée en présence de:

– Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation

– AichaVal Mint Vergès, directrice de cabinet du Premier ministre

– Noureddine Khandoudi, ambassadeur d’Algérie à Nouakchott

