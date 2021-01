Le Premier ministre reçoit une une mission médicale algérienne

Le Premier Ministre, M. Mohamed Ould Bilal, a reçu, lundi soir, à Nouakchott, mission médicale composée de membre du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus et incluant plusieurs spécialistes et techniciens, munis d’aides médicales. L’équipe est dirigée par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr. Abderrahmane Benbouzid.

La réunion a examiné les relations de coopération entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer et de les développer dans divers domaines.

A l’issue de la réunion, le Ministre algérien de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a déclaré à l’Agence Mauritanienne d’Information: « Nous avons été très honorés d’être reçus par Son Excellence le Premier ministre de la République Islamique de Mauritanie avec mon collègue et frère, le ministre délégué à la réforme hospitalière, et notre ambassadeur accrédité en Mauritanie. La réunion fut l’occasion de parler des questions de santé et Son Excellence le Premier ministre s’est félicité de cette réunion, et a souligné l’importance de la coopération entre les deux pays à l’avenir ».

Il a ajouté que l’équipe médicale et les membres du comité scientifique algérien travailleront avec les équipes médicales mauritaniennes pour échanger leurs points de vue, en particulier dans le domaine de la lutte contre la pandémie du Covid 19.

« L’avenir de la coopération entre les deux pays sera prometteur, ce sont les recommandations et les instructions du Président de la République et du Premier ministre avant notre arrivée dans notre pays frère », a-t-il dit.

La réunion s’est déroulée en présence du Ministre de la Santé, M. Mohamed Nedhirou Ould Hamed, du directeur de cabinet du Premier ministre, M. Sidi Ould Moulay Zeine et du conseiller du Premier ministre en charge des affaires sociales, M. Ba Ampathé.