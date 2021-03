Le Premier ministre s’entretient avec le président de l’UFP

Le président de l’UFP, parti Union des forces de progrès Dr Mohamed Ould Maouloud a été reçu vendredi 5 mars par le premier ministre M. Mohamed Ould Bilal, ont rapporté des sources informées, rapporte Tawary.

Au cours de l’entretien, le premier ministre et le président de l’UFP ont abordé des questions liées à la situation sociale dont la cherté de la vie, les problèmes fonciers, des cas de licenciements abusif d’un groupe d’employés et les conditions dans lesquelles se sont déroulées la distribution de certaines aides aux citoyens.

Et une source de préciser, selon Tawary, que le premier ministre ait pris note des différents points soulignés au cours de l’entrevue avec le président et député de l’Ufp.

A propos de l’UFP

L’UFP se décrit d’après Wikipedia comme un parti inter-ethnique, républicain et axé sur la justice sociale. Il a fait des déclarations fortes contre la persécution des Mauritaniens à la peau sombre, la poursuite de l’esclavage et des pratiques de travail déloyales, et pour des garanties de sécurité et de ressources pour les réfugiés du conflit interethnique de 1989 qui restent au Sénégal. L’UFP a également fermement condamné l’implication de l’ armée mauritanienne dans la politique, en particulier les coups d’État de 2005 et 2008 . Ils ont appelé les dirigeants politiques mauritaniens à négocier un consensus politique qui définirait les «règles du jeu» pour la politique mauritanienne, qu’ils considèrent comme source de division, à charge ethnique et corrompue.