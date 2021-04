Le Premier ministre visite le ministère de la Fonction publique

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal a effectué vendredi une visite au ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l’administration.

Le Premier ministre, qui a été accueilli par le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l’administration, M. Camara Saloum Mohamed, a présidé une réunion des responsables du département.

Au cours de cette réunion, il leur a transmis les instructions du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, instructions axées sur le respect des horaires de travail et le rapprochement des services de l’État des citoyens conformément à son programme qui prend en compte les préoccupations du peuple mauritanien.

M. Mohamed Ould Bilal a précisé que ce programme, qui a est le socle de la déclaration de politique générale du gouvernement, des stratégies sectorielles et de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, constitue la première référence des responsables dans l’exécution leurs missions, soulignant qu’une grande partie de ce programme a été déjà réalisée mais qu’il reste beaucoup à faire.

Le Premier ministre a affirmé que les ressources sont disponibles et que rien ne justifie encore le laxisme ou le retard dans l’exécution des projets, assurant que la lenteur de l’administration est l’obstacle et le grand défi à relever pour que celle-ci respecte les principes de bonne gouvernance et assure une gestion rationnelle de la chose publique.

Il a ajouté que pour réaliser cet objectif, il est important de savoir que le bien- être du citoyen, la résolution de ses problèmes et la mise à sa disposition des services de base requièrent une présence et une disponibilité permanentes au service des citoyens.

M. Mohamed Ould Bilal a insisté sur le respect des lois, des procédures administratives, du travail d’équipe, de la concertation, de la différence entre les biens publics et privés et de l’archivage qui constitue une référence permanente dans la prise de décisions, leur suivi et leur évaluation.

Le Premier ministre a appelé à tirer profit des grandes opportunités qu’offrent les technologies de pointe, invité à la discipline, au respect de la voie hiérarchique et des symboles de l’État.

Il a enfin assuré que l’important département de la fonction publique sur lequel repose la réforme et la modernisation de l’administration doit répondre positivement aux doléances de ses usagers.

M. Mohamed Ould Bilal était accompagné, au cours de cette visite, par le ministre secrétaire général du gouvernement, la directrice de cabinet du Premier ministre et des conseillers à la primature.