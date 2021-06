Le président algérien écarte toute réouverture des frontières avec le Maroc:

Télécharger le logoQuinze (15) des 744 personnes testées sont positives portant le nombre total de cas positifs à 13496. Ces 15 personnes dont les âges sont compris entre 25 et 75 ans se répartissent comme suit : • quatre (04) cas parmi les contacts : 3 femmes et 1 homme dans la préfecture du Golfe […]

Communiqué du 02/06/2021 - 02 cas positifs sur 296 testés. - Aucun décès enregistré. Le nombre total de personnes positives est 5415 et se décompose comme suit: - 5095 guéries - 128 cas actifs - 192 décès. Respectez les gestes barrières et faites vous vacciner

Bilan total : 27,064 (+41) Rétablis : 25,948 (+98) | 95.8% Cas actifs : 758 En état critique : 5 Testés : 1,453,880 (+3,867) Taux de positivité : 1% Vaccinés : 350,400 Décès : 358 (+1) | 1.3%

En partenariat avec les autorités marocaines, la Banque africaine de développement (www.AfDB.org) organise, du 1er au 3 juin, un séminaire sur les sauvegardes sociales et environnementales qui encadrent ses opérations dans le Royaume. Tenu en distanciel, l'atelier a réuni plus d'une centaine de participants et experts des agences d'exécution et des unités de […]