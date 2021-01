Le Président de la Coalition Vivre Ensemble reçoit celui de Tawassoul

Le Président de la Coalition Vivre Ensemble (CVE), Dr KANE Hamidou Baba a recu au siège de la CVE le Président du parti Tawassoul, Dr Mohamed Mahmoud ould Seyidi le mardi 13 janvier 2021.

Les deux hommes ont eu des entretiens en tête à tête, portant sur les relations entre leurs deux structures et la conjoncture nationale.

Les deux leaders se sont accordés sur la nécessité d’un dialogue inclusif et ouvert portant sur toutes les questions d’intérêt national. Aussi, les deux présidents ont échangé leurs points de vue sur “le fameux dialogue social”, annoncé par une certaine opinion, dénoncé par une autre. En tout état de cause, la CVE et TAWASSOUL ont réaffirmé l’ardente obligation d’organiser un dialogue inclusif, authentique et ouvert aux forces vives du pays. Les deux parties

entendent conjuguer leurs efforts en direction de tous ceux qui partagent leurs préoccupations dans un contexte particulier, marqué par la pandémie de la COVID et qui appelle une recherche de consensus forts sur les questions majeures, dont l’unité nationale et la cohésion sociale, l’ancrage de la démocratie et le développement économique et social dans l’équité.

Nouakchott, le 14 janvier 2021.

Commission com de la CVE.