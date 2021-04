Le Président de la République a pris la première dose du vaccin contre la covid-19

Le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a pris, aujourd’hui vendredi à Nouakchott, la première dose du vaccin contre la covid-19, dans le cadre de la deuxième phase de la dite vaccination.

La première phase a été consacrée au staff médical du fait de son contact direct avec les malades et la seconde phase cible les personnes âgées et les malades chroniques.

Le vaccins sont administrés en deux phases séparées par deux semaines. Ils sauvent. Leur mode d’action consiste à préparer le système immunitaire à reconnaître et à combattre les virus qu’ils ciblent. Ainsi, si l’organisme se trouve par la suite exposé à ces mêmes agents pathogènes, il est immédiatement prêt à les détruire, ce qui permet de prévenir la maladie.

La vaccination vise en priorité les populations vulnérables. Mais pour le moment, il faut continuer à porter un masque, à respecter la distanciation et à éviter les lieux bondés.

Le fait d’être vacciné ne signifie pas qu’il faut renoncer à toute prudence, prendre des risques et en faire prendre aux autres, notamment parce qu’on ignore encore dans quelle mesure les vaccins protègent non seulement contre la maladie, mais aussi contre l’infection et la transmission.

Avec Agences