Le Président de la République accueille son homologue bissau-guinéen

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a accueilli, lundi après-midi, à l’aéroport international de Nouakchott Oumtounsy, le Président de la République de Guinée-Bissau, Son Excellence Monsieur Umaro Sissoco Embaló, en escale technique.

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a accueilli, lundi après-midi, à l’aéroport international de Nouakchott Oumtounsy, le Président de la République de Guinée-Bissau, Son Excellence Monsieur Umaro Sissoco Embaló, en escale technique.

Étaient également à l’accueil du président bissau-guinéen, le Premier ministre, Monsieur Mohamed Ould Bilal, le ministre secrétaire général de la Présidence de la République et la ministre conseillère à la Présidence de la République ainsi que des membres du gouvernement, le directeur de cabinet du Président de la République, le chef d’État-major particulier du Président de la République, le wali de Nouakchott Ouest, la présidente de la Région de Nouakchott et le chargé d’affaires de l’ambassade de Guinée Bissau à Nouakchott.

Le président bissau-guinéen est accompagné d’une délégation comprenant, notamment, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Communautés de Guinée-Bissau, M. Suzi Carla Barbosa, le ministre de la Défense et des Combattants de la liberté de la Patrie, Sandji Fati, le conseiller pour la sécurité nationale du Président de la République, M. José Antonio Marques et l’ambassadeur Luis Camara de Barros, directeur général du protocole d’État.