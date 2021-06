Le président de la République arrive à Alger après son hospitalisation en Espagne

Télécharger le logoEn partenariat avec les autorités marocaines, la Banque africaine de développement (www.AfDB.org) organise, du 1er au 3 juin, un séminaire sur les sauvegardes sociales et environnementales qui encadrent ses opérations dans le Royaume. Tenu en distanciel, l’atelier a réuni plus d’une centaine de participants et experts des agences d’exécution et des unités de […]

Remarques de M. Ayuk Le mois dernier, l'Agence internationale de l'énergie a proclamé que le temps des nouveaux investissements dans le pétrole et le gaz était derrière nous. Dans son rapport "Net Zero by 2050 : A Roadmap for the Global Energy Sector", le guide de l'agence pour faire face à la crise climatique, l'AIE […]