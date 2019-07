Le Président de la République présente ses condoléances au président tunisien par intérim

Le Président dela République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a adressé, jeudi,le message decondoléances qui suit au Président par intérim de la République de Tunisie Monsieur Mohamed Ennaceur :

» Excellence et Cher Frère,

Nous avons appris avec grande tristesse ete profonde consternation la nouvelle du décès du feu Beji Caïd Essebsi.

En cette douloureuse occasion, je vous présente l’expression de mes sincères condoléance et de ma compassion età travers-vousau peuple et au gouvernement tunisiens, implorant Allah Le Tout Puissant de recouvrer le disparu de Sa Miséricorde et de l’accueillirdans Son Saint Paradis et de nousinsuffler patience et courage.

WeinalillahiweinaIleihirajioune.

Veuillez agréer, Excellence et Cher frère, l’expression de ma très haute considération.

Votre frère Mohamed Ould Abdel Aziz »