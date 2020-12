Le Président de la République préside la session du Conseil supérieur de la magistrature.

Cette session s’est tenue mardi matin, au palais présidentiel, sous la présidence de Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République.

Le Conseil a examiné l’ordre du jour présenté par le ministre de la Justice. Le Président de la République a exhorté la famille judiciaire à redoubler d’efforts pour la réforme du secteur afin de parvenir à une justice efficiente, indépendante et impartiale.

Il a abordé ensuite les points inscrits à l’ordre du jour et approuvé le recrutement et l’intégration de 21 magistrats sortants de l’école nationale d’administration du journalisme et de la magistrature (ENAJM).

Il a également pris des décisions concernant des cas de détachement, et réintégré un magistrat licencié dans le corps de la magistrature, avant d’entériner des affectations.