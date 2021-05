Le Président de la République reçoit un appel téléphonique de son homologue algérien.

Nouakchott, 12/05/2021

Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République a reçu mercredi soir, un appel téléphonique du Président de la République algérienne démocratique et populaire, Son Excellence Abdelmadjid Tebboune.

Au cours de l’entretien, le Président algérien a présenté ses vœux au Président de la République à l’occasion de la fête bénie d’El Fitr.

Les deux présidents ont également, abordé les relations bilatérales entre les deux pays et les voies et moyens de les développer et de les renforcer dans l’intérêt des deux peuples frères.