Le nouveau président de la Mauritanie, Mohamed ould Cheikh El Ghazouani, vainqueur des élections du 22 juin, a promis aujourd’hui lors de la cérémonie d’inauguration de protéger l’unité nationale du pays.

La cérémonie a eu lieu au Palais de Congrès laquelle Rapide info comme bon nombre des médias francophones n’a pas été invité à couvrir.

Mohamed ould Cheikh El Ghazouani a prêté serment avant d’être proclamé président de la République par le président du Conseil constitutionnel, Diallo Mamadou Bathia.

Outre le président sortant Mohamed ould Abdel Aziz, une douzaine de chefs d’État africains étaient présents, ainsi que le président du gouvernement marocain Saadeddine el Othmani, le Premier ministre algérien Noureddine Bedoui, le représentant spécial de l’Union Européenne (UE) pour le Sahel, M. Angel Losada Fernandez et le ministre espagnol des Affaires étrangères Josep Borrell .

Dans son discours d’investiture, Ghazouani s’est engagé à protéger l’unité nationale, source de problèmes sociaux dans un pays où coexistent une diversité d’ethnies arabo-berbères et africaines.

En outre, Ghazouani a promis de préserver la religion islamique, un problème « intouchable » pour la grande majorité du peuple mauritanien.

Le nouveau président a également exprimé son intention d’accorder « une plus grande attention aux groupes vulnérables et à ceux qui ont toujours souffert de toutes les formes de marginalisation ».

Des programmes et des interventions intenses avec des objectifs précis seront mis en place pour éliminer les « traces de sous-développement » parmi la population la moins protégée, a déclaré le nouveau président.

Il a également promis de poursuivre ses efforts pour améliorer les capacités des forces armées et de sécurité.

Pour sa part, son prédécesseur Mohamed ould Mohamed ould Abdel Aziz a souligné que le PIB avait augmenté de 50% en Mauritanie durant son mandat de 2009 à 2019, ajoutant que les réserves en devises du pays couvraient actuellement plus de sept mois d’importations de biens et de services, tandis qu’elles n’excède pas un mois et demi en 2009.

Dans ses nouvelles fonctions, Ghazouani (63 ans, marié et père de cinq enfants) succède à son ami et compagnon d’armes, l’ancien président Mohamed ould Abdel Aziz, qui dirige le pays depuis août 2008.

Lorsqu’il est arrivé au pouvoir avec un coup d’État, Mohamed ould Abdel Aziz a par la suite organisé des élections présidentielles qu’il a remportées à deux reprises consécutives, soit le maximum autorisé par la Constitution mauritanienne.

Ghazouani et Aziz ont noué une alliance fondée sur l’amitié qui les unit depuis leur coïncidence en tant qu’étudiants à l’Académie militaire de Meknés (Maroc).

Le geste le plus loyal de Ghazouani envers son ami a été sa gestion du pays pendant 45 jours. Il a été président par intérim en 2012 après qu’Aziz ait dû être hospitalisé en France à la suite d’un incident déroutant au cours duquel il a reçu une balle dans l’abdomen. Cela a été présenté comme fortuit.

Une loyauté qui a été récompensée puisque Abdel Aziz, conscient qu’il était impossible du point de vue constitutionnel de répéter un troisième mandat, a choisi son ami le plus proche pour le remplacer.

Il a ensuite annoncé publiquement son soutien au général de division de l’époque, qui était commandant en chef de l’armée pendant de nombreuses années, avant d’annoncer sa retraite pour se présenter aux élections présidentielles.

Aziz a alors mis tout son poids politique et celui de l’Etat pour concilier la victoire de Ghazouani: il a participé à la proclamation de sa candidature, à l’ouverture de sa campagne électorale et à l’auto proclamation de sa victoire avant même l’annonce officielle des résultats. par la Commission électorale du pays.

Une forte implication qui a conduit les observateurs à conclure que le nouveau président n’était que l’ombre du président sortant.

Reste à savoir ce qu’il adviendra d’ Aziz maintenant.

Y aura-t-il une rupture dans le système de gestion, une nouvelle répartition du pouvoir dans le centre de décision ou une continuité absolue?

Quelques questions dont les réponses ne seront connues que du nouveau président, homme réservé et discret dans sa vie privée.