Le Président reçoit une communication du Prince héritier d’Arabie Saoudite

Le Président de la République reçoit une communication téléphonique du Prince héritier du Royaume d’Arabie Saoudite

Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a reçu, vendredi soir, une communication téléphonique de Son Altesse Royale Mohamed Ben Selmane, Prince héritier, vice-premier ministre et ministre de la Défense du Royaume frère d’Arabie Saoudite.

Les deux parties ont abordé au cours de cette communication les solides relations historiques entre les deux pays frères et le rôle pionnier que joue le Royaume au service de l’Islam et des causes de la Ouma aux plans arabe et islamique.

Les deux dirigeants ont exprimé leur profonde satisfaction du niveau de convergence des points de vues en ce qui concerne les questions d’intérêt commun évoquées et leur sincère volonté de renforcer les liens de coopération et de coordination entre les deux pays dans l’intérêt des deux peuples frères et du renforcement de l’action arabe commune ainsi que dans l’intérêt des justes causes de l’humanité entière.