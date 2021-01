Le Chef de l’Etat s’entretient avec le Président du Conseil de l’Europe

Le Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président en exercice du groupe du G5-Sahel, s’est entretenu, jeudi, au siège du Conseil de l’Europe à Bruxelles, avec le Président du Conseil, M. Charles Michel.

Cet entretien a porté sur les relations bilatérales et les moyens de les renforcer davantage entre la Mauritanie, d’une part, et, de l’autre, l’Union Européenne, et entre cette dernière et le groupe du G5-Sahel.

Il est à rappeler que des forces militaires européennes prennent part aux efforts visant à ramener la sécurité et la stabilité au Mali et à lutter contre les groupes armés dans la zone des trois frontières, située entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso.

L’Union Européenne est considérée comme un partenaire stratégique aux efforts de développement, tant pour la Mauritanie que pour le groupe du G5-Sahel.

Les entretiens se sont déroulés en présence du ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens à l’Etranger, M. Ismael Ould Cheikh Ahmed, du directeur de Cabinet du Président de la République, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, et de l’ambassadeur de la Mauritanie auprès de l’Union Européenne, SE M. Abdallahi Ould Kebd.