Le Qatar et la Mauritanie discutent de la « reprise des relations diplomatiques ».

Lors de la rencontre du ministre qatari des Affaires étrangères avec son homologue mauritanien, à Doha, selon l’agence de presse officielle du Qatar.

AA / Nouakchott

Le Qatar et la Mauritanie ont discuté, dimanche, de « la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays-frères ».

C’est ce qu’a annoncé l’agence de presse officielle du Qatar (QNA) via Twitter, déclarant que le ministre des Affaires étrangères, Mohamed ben Abdulrahman Al Thani, a tenu une réunion dimanche à Doha avec le ministre des Affaires étrangères Ismail Ould Sheikh Ahmed.

La rencontre a passé en revue »le bilan des relations de coopération bilatérale et la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays-frères », a ajouté la même source sans donner de plus amples détails au sujet de la durée et le programme de la visite du ministre mauritanien.

La Mauritanie a rompu ses relations diplomatiques avec le Qatar en 2017, au début de la crise du Golfe.

Le sommet d’Al-Ula, qui s’est tenu le 5 janvier dernier, a abouti à la signature d’un accord de réconciliation, qui a mis fin au blocus imposé à Doha depuis juin 2017, par l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et l’Égypte.

* Traduit de l’arabe par Hajer Cherni.

