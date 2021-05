Le single sera lancé prochainement : Artistes marocains et mauritaniens chantent «Le Sahara est marocain»

Publié par Salima Guisser aujourdhui.ma

Les victoires successives au Sahara marocain inspirent des artistes marocains et mauritaniens.

Ils interpréteront ensemble le nouveau single «Le Sahara est marocain» qui sera bientôt lancé à l’initiative de l’association Manar Laâyoune pour le patrimoine et le chant hassani. Le tout avec l’appui de l’Agence du Sud, le ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, la direction régionale de la culture à Laâyoune, la chaîne Laâyoune et d’autres partenaires qui contribueront également au lancement d’un deuxième single autour du Sahara marocain dans le même cadre. Ces deux œuvres tournées en vidéoclip révèlent, selon cette association présidée par le chanteur Saïd Cherradi qui interprète le premier tube avec des artistes mauritaniens, «les évolutions économiques, sociales, urbaines et culturelles dans les provinces du Sud du Royaume».

En détail, «Le Sahara est marocain», écrit par le poète Ahmed Bouhamra, exalte les réalisations diplomatiques réalisées par le Royaume de par les reconnaissances successives de la marocanité du Sahara et la grande réalisation marquée par la reconnaissance américaine officielle de cette marocanité et l’ouverture d’un consulat américain à Dakhla. Quant au deuxième morceau, intitulé «Cheft Lwed Khder» (J’ai vu la rivière verdir), il chante la beauté des sites naturels et touristiques dans les provinces du Sud.

Pour l’heure, les deux œuvres sont en phase de montage et de correction des couleurs. Aussi, de nouvelles techniques ont été exploitées en tournage et réalisation de ces vidéoclips pour les présenter dans une peau moderne aux téléspectateurs et internautes.

Outre ces tubes, l’association Manar Laâyoune pour le patrimoine et le chant hassani en a déjà lancé d’autres à l’occasion de la commémoration du 45ème anniversaire de la Marche Verte. Selon M. Cherradi, ces œuvres font partie d’un projet rentrant dans le cadre des initiatives de cette structure pour défendre l’intégrité territoriale du Royaume. L’objectif étant, comme il l’indique, de «promouvoir, de manière artistique, le développement socio-économique au Sahara marocain». Pour rappel, Manar Laâyoune pour le patrimoine et le chant hassani a déjà lancé une quinzaine de singles en clips. Ces œuvres ont été émises sur les chaînes Laâyoune, Al Maghribia et les réseaux sociaux. En procédant ainsi, cette structure contribue, selon ses dires, à mettre en lumière, en musique et image, l’essor socio-économique réalisé dans les provinces du Sud.