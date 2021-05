Le SJM appelle à une action rapide pour sauver le champ médiatique

Le Syndicat des Journalistes Mauritaniens (SJM) a appelé le gouvernement à agir rapidement pour sauver le champ médiatique de l’effondrement et à le soutenir financièrement et moralement.

En dépit des appels répétés lancés par le syndicat depuis sa création jusqu’à ce jour, la situation du journaliste mauritanien dans les secteurs public et privé reste toujours au point mort, indique un communiqué publié par le SJM.

L’amélioration des conditions du journaliste, tant matérielles que morales et sa jouissance de la protection juridique, constituent le premier édifice de construction de médias nationaux professionnels au service du pays et du citoyen plus qu’autre chose, ajoute le syndicat.

https://essahraa.net/node/24385

Source: Essahraa