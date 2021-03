Le soir d’Algérie/ Décès de Réda Hamiani

Publié par LSA le 27.03.2021 , 14h06

Réda Hamiani est décédé ce matin des suites d’une contamination au Covid 19, avons-nous appris auprès de son entourage. Réda Hamiani était ministre de la petite et moyennes entreprises dans plusieurs gouvernement , et a également été présidence du CNES (conseil national économique et social ) pendant des années. Il avait 77 ans

LSA